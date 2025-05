Pesquisadores desenvolvem formulação em pó para substituir o uso do cacau na produção de chocolate Foto: Governo de SPA indústria do chocolate está enfrentando uma grande crise provocada pelo alto... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPA indústria do chocolate está enfrentando uma grande crise provocada pelo alto custo do cacau. A produção do fruto tem sofrido com pragas, impactos climáticos e tensões sanitárias na África, local que concentra a maior parte dessas plantações. Com o objetivo de driblar essa crise, pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram a patente Composição Alimentícia de Chocolate com Reaproveitamento de Resíduos Agroindustriais, que pretende substituir o uso do cacau na produção do chocolate.

Para saber mais sobre essa inovação que pode transformar a indústria do chocolate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Museu da Língua Portuguesa tem programação gratuita no dia 3 de maio

Comércio cresce 2,3%, mas Selic elevada e inflação acima da meta ameaçam setor

Sumaré aplica 5 mil doses da vacinação contra gripe