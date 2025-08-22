Peugeot confirma 208 e 2008 híbridos-flex no Brasil Marcos Camargo Jr.Compacto 208 será o primeiro do país a oferecer sistema híbrido leve A...

Marcos Camargo Jr.Compacto 208 será o primeiro do país a oferecer sistema híbrido leve A Stellantis confirmou que os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos-flex chegam ao Brasil no próximo mês, equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida localmente pelos centros de engenharia da marca na América do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz: