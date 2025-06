PIB paulista cresce 2,3% no primeiro trimestre de 2025 puxado pela agropecuária Foto: Governo de SPA economia paulista cresceu 2,3% no primeiro trimestre de 2025, na comparação... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPA economia paulista cresceu 2,3% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, mostram dados divulgados pela Fundação Seade. O desempenho positivo foi impulsionado pela agropecuária (7,6%), serviços (3,0%) e pela indústria (0,4%).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro dos detalhes sobre o crescimento do PIB paulista!

Leia Mais em Portal Veloz:

Ancelotti demonstra confiança antes de estreia no comando da seleção

Novo sentido de circulação no modelo mão inglesa é implantado em cruzamento de Sumaré; veja

Agência ambiental multa empresas que derramaram corantes em Jundiaí