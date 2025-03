PIB paulista cresce 3,4% em 2024 Foto: Governo de SPDados divulgados pela Fundação Seade mostram que o Produto Interno Bruto (PIB)... Portal Veloz|Do R7 20/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Governo de SPDados divulgados pela Fundação Seade mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo avançou 3,4% em 2024 na comparação com 2023. No período, apresentaram variação positiva serviços (3,3%) e indústria (2,7%). Em valores correntes, em 2024 o PIB paulista alcançou R$ 3,5 trilhões. No mesmo período do ano anterior, o valor foi de R$ 3,2 trilhões.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e entender todos os detalhes sobre o crescimento do PIB paulista!

