PIB paulista registra crescimento de 1,4% nos dois primeiros meses de 2025 Foto: Governo de SPO Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo avançou 1,4%... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h40 )

Foto: Governo de SPO Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo avançou 1,4% no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2024. De acordo com dados da Fundação Seade, todos os setores da economia apresentaram crescimento no estado, com destaque para agropecuária (3,0%); serviços (2,2%); e indústria (0,9%).

