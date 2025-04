Pico das Cabras ganha reservatório de água de reuso para combate a incêndios Foto: Prefeitura de CampinasCom o objetivo de reforçar o combate a incêndios na região, equipes... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCom o objetivo de reforçar o combate a incêndios na região, equipes da Sanasa se mobilizaram ontem, 9 de abril, para transportar um reservatório de água com capacidade de 100 mil litros, até o Pico das Cabras, em Campinas. A operação, que contou com o apoio da Emdec e da Defesa Civil, começou às 7h e prosseguiu ao longo do dia.

