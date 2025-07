Piloto e aluno morrem após queda de avião de pequeno porte em São José do Rio Preto As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes Um avião de pequeno... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º), em uma área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, resultando na morte de duas pessoas. A aeronave caiu nas proximidades da Estância Santa Inês, na região da Vila Azul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Portal Veloz:

Corpo de Juliana Marins chega a São Paulo; nova autópsia será realizada no Brasil

Ceasa Campinas registra queda de até 30% no preço das frutas

Prefeitura de Campinas abre consulta pública do II Plano de Segurança Alimentar e Nutricional