Piracicaba abre edital de licitação para instalar novos radares em 50 pontos da cidade

DCIM\102MEDIA\DJI_0293.JPG Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaInvestimento pode chegar a R$ 21,2 milhões; 55% das mortes em acidentes ocorreram em vias municipais, segundo Infosiga A Prefeitura de Piracicaba (SP) informou que vai ampliar o monitoramento eletrônico do trânsito com a instalação de novos radares em 50 locais da cidade. O objetivo, de acordo com o Executivo, é aumentar a segurança viária e reduzir o número de mortes no trânsito, que somaram 72 óbitos nos últimos 12 meses — 40 deles (55,5%) em vias municipais, segundo dados do sistema Infosiga.

