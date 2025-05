Piracicaba amplia vacinação contra a gripe para toda a população Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Saúde ampliou a estratégia de vacinação contra a gripe... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Saúde ampliou a estratégia de vacinação contra a gripe (influenza) na cidade para toda a população com idade superior a seis meses. A ação segue orientações do Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo para ampliar a imunização da população durante o período sazonal destas doenças virais. Mesmo com a ampliação, a meta ainda é vacinar 90% dos grupos prioritários – como crianças, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

