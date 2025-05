Piracicaba assina convênio de R$ 1 milhão com o Estado para reforma de ciclovia Foto: Prefeitura de PiracicabaO prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, assinou nesta segunda-feira (26), um convênio... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaO prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, assinou nesta segunda-feira (26), um convênio com o Governo do Estado de São Paulo que garante o repasse de R$ 1 milhão para o município, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria da Justiça e Cidadania. O recurso será investido na reforma da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul e na implantação de um estacionamento com piso intertravado.

