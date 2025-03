Piracicaba confirma segundo óbito por dengue em 2025 A Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na tarde da sexta-feira (21),... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h28 ) twitter

A Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na tarde da sexta-feira (21), o segundo óbito por dengue em Piracicaba em 2025. O resultado veio após conclusão de investigação epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica Municipal. O caso é de uma paciente do sexo feminino, na faixa etária entre 50 e 59 anos, com comorbidades e residente na região Sul, sendo o óbito ocorrido entre os dias 09 a 15/03, sem classificação para sorotipo da dengue. O primeiro óbito confirmado foi de uma paciente do sexo feminino, idosa, com comorbidades e também moradora na região Sul.

Saiba mais sobre a situação da dengue em Piracicaba e as ações de combate acessando a matéria completa no Portal Veloz.

