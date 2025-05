Piracicaba decreta emergência e instala centro de operações para monitoramento e gestão de casos de síndrome respiratória Foto: Prefeitura de PiracicabaCom o avanço da sazonalidade de vírus respiratórios e da alta nas... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaCom o avanço da sazonalidade de vírus respiratórios e da alta nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e infecções virais, principalmente de crianças, a Prefeitura de Piracicaba declarou emergência em saúde pública no município. O decreto nº 20.472/2025 está publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (19). A medida visa ampliar a capacidade de resposta da rede assistencial e evitar a desassistência da população mais vulnerável, especialmente crianças.

