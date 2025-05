Piracicaba implanta faixa de direita livre para melhorar mobilidade urbana Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública,... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, iniciou a implantação da faixa de direita livre em pontos estratégicos da cidade; o primeiro ponto que já recebeu a sinalização fica na avenida Dr. Paulo de Moraes, no sentido à avenida Jaime Pereira. A medida integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, com foco na otimização do fluxo viário e na redução de congestionamentos em cruzamentos com grande volume de tráfego.

