Piracicaba: linhas de ônibus operam com horários especiais no feriado de 9 de julho

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que, na próxima quarta-feira, 09/07, feriado referente à Revolução Constitucionalista, o transporte coletivo irá operar conforme os horários de domingos e feriados. A exceção será para as linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/Terminal do Vila Sônia), 505 (Uninorte) e 507 (Pq. Automotivo via Hyundai), que irão funcionar com os horários habituais de dias úteis, para garantir o atendimento à demanda de trabalhadores dessas regiões. A Secretaria também informa que, devido ao feriado, a loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada durante todo o dia.

