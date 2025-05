Piracicaba participa de reunião sobre fiscalização de mananciais na bacia PCJ Foto: Prefeitura de PiracicabaCom objetivo de promover o diálogo regional e fortalecer a atuação conjunta... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DCIM\101MEDIA\DJI_0167.JPG Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaCom objetivo de promover o diálogo regional e fortalecer a atuação conjunta na proteção dos recursos hídricos de 62 municípios que integram a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), representantes da Prefeitura de Piracicaba participaram hoje, 15/05, de reunião do Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê (GFI-Tietê), promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil/SP), no Teatro Erotídes de Campos, no Engenho Central. Representou o prefeito Helinho Zanatta, o secretário-executivo de Meio Ambiente, Edson Marcus Bucci. Também esteve presente Natássia Bonini Vidas, gerente ambiental do Semae, que representou Ronald Pereira, presidente da autarquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização dos mananciais!

Leia Mais em Portal Veloz:

Polícia Municipal de Sumaré registra aumento de 72% nos flagrantes de tráfico de drogas no 1º trimestre de 2025

Alunos do projeto Beabá de Sumaré participam de atividade para aprimoramento da leitura

IV Seminário de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é realizado em Sumaré