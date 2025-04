Piracicaba prorroga prazo de troca do cartão do transporte público Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública,... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, prorrogou o prazo para a troca dos cartões antigos do transporte público para o novo sistema, o Pira Mobilidade, por mais 90 dias. A troca dos cartões ocorre gradualmente, respeitando prazos específicos para cada modalidade, até 30/06, nas lojas Pira Mobilidade do Terminal Central de Integração (TCI) e no Terminal de Integração do Vila Sônia.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

