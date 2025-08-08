Piracicaba realizará audiência pública sobre reajuste de tarifas de água e esgoto
Foto: Câmara de PiracicabaRequerimento que convoca audiência para o dia 20 de agosto, às 19...
Foto: Câmara de PiracicabaRequerimento que convoca audiência para o dia 20 de agosto, às 19 horas, no plenário do Legislativo, foi aprovado na noite desta quinta (7), na 40ª Reunião Ordinária
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre o reajuste das tarifas!
