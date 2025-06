Piracicaba recebe R$ 9,48 mi para investimentos na Saúde Foto: Prefeitura de PiracicabaNa tarde desta quarta-feira (4), o prefeito Helinho Zanatta e o vice-prefeito... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaNa tarde desta quarta-feira (4), o prefeito Helinho Zanatta e o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sérgio Pacheco, participaram de solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas anunciou o investimento de R$ 930,28 milhões na área da Saúde para todos os municípios do Estado. Piracicaba será contemplada com R$ 9,48 milhões por meio de emendas parlamentares, sendo R$ 5 milhões do deputado Alex Madureira, R$ 3 milhões do deputado Carlos César, R$ 800 mil do deputado Lucas Bove, R$ 300 mil do deputado Jorge Wilson, R$ 200 mil da deputada Paula da Bancada Feminista, e R$ 180 mil do deputado André Bueno.

