Piracicaba registra segunda morte por febre maculosa em 2025
A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba confirmou nesta quinta-feira (28) a segunda morte por febre maculosa registrada na cidade em 2025. A vítima era uma criança do sexo feminino, com idade entre 1 e 9 anos, que veio a óbito em julho. O caso está sendo investigado pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que agora buscam identificar o local provável de infecção (LPI).
