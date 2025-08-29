Piracicaba registra segunda morte por febre maculosa em 2025 Foto: Prefeitura de PiracicabaMenina de 1 a 9 anos faleceu em julho; cidade já soma... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba confirmou nesta quinta-feira (28) a segunda morte por febre maculosa registrada na cidade em 2025. A vítima era uma criança do sexo feminino, com idade entre 1 e 9 anos, que veio a óbito em julho. O caso está sendo investigado pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que agora buscam identificar o local provável de infecção (LPI).

Para mais informações sobre este caso e a situação da febre maculosa em Piracicaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Corinthians aposta em joia da base e Palmeiras em dupla ‘Flaco-Roque’ para dérbi

Aconselhamento de 3 minutos em serviços de saúde pode frear tabagismo

GAMA recupera carro furtado e detém dois homens após perseguição em Americana