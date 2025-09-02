Logo R7.com
Piracicaba terá audiência pública para debater projeto de novo núcleo industrial

Foto: Câmara de PiracicabaAudiência agendada para o dia 16 de setembro, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, também deve discutir uso da faixa de acesso em calçadas por estabelecimentos comerciais

