Piracicaba terá correção na tarifa da passagem de ônibus a partir da próxima quinta-feira (19)

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que a partir de 19/06, a tarifa do transporte coletivo será corrigida, passando a custar R$ 6,40. O último reajuste havia sido realizado em 2023, ou seja, há dois anos. A correção atual acompanha a inflação acumulada no período, a variação dos insumos que compõem a planilha de custos operacionais do sistema e da empresa que opera o transporte público, além da reoneração da folha de pagamento, cujo benefício que implicava em redução de custo para o sistema de transporte, a partir de janeiro de 2025 deixou de existir por força da lei Federal nº 14.973/2024. Além disso, o reajuste salarial dos motoristas e trabalhadores do transporte coletivo, nestes últimos dois anos, acumulou um índice de 12,63%, contribuindo também para elevação do custo operacional.

