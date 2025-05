Pix no pedágio: adesão positiva marca início da cobrança na Limeira-Cordeirópolis Para a implantação do sistema, foi necessário instalar internet de alta velocidade via satélite Motoristas... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h25 ) twitter

Para a implantação do sistema, foi necessário instalar internet de alta velocidade via satélite. Motoristas que trafegam entre Limeira e Cordeirópolis já podem efetuar o pagamento do pedágio via Pix. A tecnologia entrou em operação nesta terça-feira (13) e já no primeiro dia foi utilizada por 61 veículos, sendo 55 carros e seis caminhões. “É um avanço que facilita a vida do motorista e promove mais agilidade no serviço”, afirmou o prefeito Murilo Félix.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

