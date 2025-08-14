PL na Câmara de Limeira propõe criação do Programa de Conscientização e Combate à Adultização nas escolas
A vereadora Mara Isa Mattos Silveira (PL) protocolou na Câmara Municipal de Limeira, no dia 11 de agosto, o Projeto de Lei Nº 196/2025 para criação do Programa de Conscientização e Combate à Adultização nas escolas da rede pública municipal. A iniciativa tem como objetivo prevenir e combater a exposição precoce de crianças e adolescentes a responsabilidades, padrões estéticos e comportamentos típicos da vida adulta, preservando seu desenvolvimento físico, emocional e social.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante proposta!
