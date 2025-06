PL sobre reajuste de 20,5% do IPTU em Americana é aprovado Câmara de AmericanaNa tarde desta terça-feira (3), os vereadores de Americana aprovaram o Projeto de... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h17 ) twitter

Câmara de AmericanaNa tarde desta terça-feira (3), os vereadores de Americana aprovaram o Projeto de Lei nº 70/2025, que trata sobre o reajuste de 20,5% no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) da cidade. De acordo com a Prefeitura de Americana, autora do PL aprovado, a correção corresponde a 5,5% sobre a inflação e 15% em valorização da planta, e passa a valer a partir de janeiro de 2026.

