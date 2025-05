Plano Municipal de Juventude de Sorocaba é lançado; entenda a iniciativa Foto: Prefeitura de SorocabaNa tarde desta sexta-feira (16), o Conselho Municipal do Jovem (Comjov), com... Portal Veloz|Do R7 17/05/2025 - 09h43 (Atualizado em 17/05/2025 - 09h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaNa tarde desta sexta-feira (16), o Conselho Municipal do Jovem (Comjov), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), lançou o Plano Municipal de Juventude de Sorocaba, no auditório do Senac Sorocaba. Com isso, pela primeira vez, a cidade conta com um plano de longo prazo voltado exclusivamente para a juventude.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a juventude de Sorocaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Oficina de culinária sustentável é realizada no Centro de Convivência da Terceira Idade de Suamré

Saúde de Sumaré realiza evento em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial neste domingo (18)

Sanasa inicia operação do reservatório de água de reuso do Pico das Cabras