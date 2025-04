Plantão odontológico aos finais de semana e feriados completa um mês com 56 atendimentos em Americana Foto: Prefeitura de Americana A implantação do plantão odontológico também aos finais de semana e feriados,... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana A implantação do plantão odontológico também aos finais de semana e feriados, com realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, completa um mês nesta terça-feira (15) com a realização de 56 atendimentos de urgência e emergência. O serviço funciona aos sábados, domingos, pontos facultativos e feriados, das 8h às 12h, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) – Rua Dom Pedro II, nº 81, Centro, ao lado dos Correios.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

