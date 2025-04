Plantão odontológico garante atendimento em Americana durante feriado prolongado Foto: Prefeitura de Americana A população de Americana conta com atendimento odontológico emergencial disponível durante... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana A população de Americana conta com atendimento odontológico emergencial disponível durante o ponto facultativo desta quinta-feira (17), os feriados da Sexta-Feira Santa (18) e do Dia de Tiradentes (21) e o final de semana (19 e 20). O plantão é realizado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Rua Dom Pedro II, nº 81 – Centro, das 8h às 12h.

O plantão é realizado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Rua Dom Pedro II, nº 81 – Centro, das 8h às 12h.

