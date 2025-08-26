PM encontra homem com 52 anos em situação de maus-tratos na região central de Piracicaba A Polícia Militar (PM), por meio de uma equipe da 4ª Companhia, atendeu uma ocorrência... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Polícia Militar (PM), por meio de uma equipe da 4ª Companhia, atendeu uma ocorrência de denúncia anônima na tarde desta segunda-feira (25) na Rua Tiradentes, no Centro de Piracicaba (SP), onde um homem foi encontrado em condições graves de abandono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa triste situação.

Leia Mais em Portal Veloz:

Luis Ferraz assume Secretaria de Administração de Cordeirópolis

Soluções Personalizadas para Ambientes Profissionais: A Nova Tendência do Mercado

Governo anuncia R$ 12 bilhões em crédito para modernização da indústria brasileira