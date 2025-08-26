Logo R7.com
PM encontra homem com 52 anos em situação de maus-tratos na região central de Piracicaba

A Polícia Militar (PM), por meio de uma equipe da 4ª Companhia, atendeu uma ocorrência...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A Polícia Militar (PM), por meio de uma equipe da 4ª Companhia, atendeu uma ocorrência de denúncia anônima na tarde desta segunda-feira (25) na Rua Tiradentes, no Centro de Piracicaba (SP), onde um homem foi encontrado em condições graves de abandono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa triste situação.

