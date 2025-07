PM recupera caminhão e equipamentos da Sabesp avaliados em R$ 230 mil após roubo na Zona Norte de SP A ação contou com o apoio do Helicóptero Águia-12 e resultou na prisão de um... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 22h35 (Atualizado em 05/07/2025 - 22h35 ) twitter

Policiais Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperaram, na manhã deste sábado (05), um caminhão e diversos equipamentos pertencentes à empresa Sabesp, que haviam sido roubados na região do Parque Novo Mundo, zona norte da capital paulista. A ação contou com o apoio do Helicóptero Águia-12 e resultou na prisão de um homem na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos.

Para mais detalhes sobre essa ação policial e a recuperação dos bens, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

