Polícia Civil apreende mais de 4 toneladas de produtos alimentícios adulterados em Limeira

A Vigilância Sanitária de Limeira foi acionada e acompanhou toda a ocorrência. A Polícia Civil, por meio da DIG e DISE de Americana, realizou nesta terça-feira (12) uma grande apreensão de produtos alimentícios adulterados em Limeira. A ação ocorreu em uma residência no Jardim Gustavo Piccinini, após denúncia anônima.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

