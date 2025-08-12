Logo R7.com
Polícia Civil apreende mais de 4 toneladas de produtos alimentícios adulterados em Limeira

A Vigilância Sanitária de Limeira foi acionada e acompanhou toda a ocorrência  A Polícia Civil,...

Portal Veloz|Do R7

A Vigilância Sanitária de Limeira foi acionada e acompanhou toda a ocorrência. A Polícia Civil, por meio da DIG e DISE de Americana, realizou nesta terça-feira (12) uma grande apreensão de produtos alimentícios adulterados em Limeira. A ação ocorreu em uma residência no Jardim Gustavo Piccinini, após denúncia anônima.

