Polícia Civil apreende mais de mil itens falsificados durante operação no comércio de Americana Ao todo, foram recolhidos 708 pares de calçados e 340 peças de vestuário A Polícia... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 22h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h20 )

Ao todo, foram recolhidos 708 pares de calçados e 340 peças de vestuário. A Polícia Civil de Americana realizou, nesta terça-feira (29), uma operação de combate à falsificação de produtos no comércio local. A ação, coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), teve como foco estabelecimentos no centro da cidade que vinham sendo monitorados por suspeita de comercializar itens falsificados de grandes marcas do setor de vestuário e calçados.

