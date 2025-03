Polícia Civil de São Paulo recupera bens furtados em Operação Integrada A polícia conseguiu recuperar computadores e notbooks furtados em Limeira A Polícia Civil do Estado... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia conseguiu recuperar computadores e notbooks furtados em Limeira. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do DEINTER 9, em colaboração com as Guardas Civis Municipais de Campinas (SP), Hortolândia (SP) e Cordeirópolis (SP), realizou uma operação integrada que resultou na recuperação de bens furtados e na inibição da atividade criminosa na região.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Mercado reduz estimativas para crescimento da economia e inflação

Preço da laranja sobe 4,19% em meio ao calor intenso e à alta demanda

RFTV anuncia estreia da 1ª edição do programa “Ligados no Esporte” com Osvaldo Luis