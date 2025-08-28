Polícia Civil de SP agora conta com divisão dedicada à defesa da mulher
O Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação de uma nova divisão da Polícia Civil voltada exclusivamente ao atendimento e proteção das mulheres vítimas de violência. O decreto que institui a “Divisão de Apoio às Delegacias de Defesa da Mulher” foi assinado nesta quarta-feira (27), pelo governador Tarcísio de Freitas, durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, que também celebrou os 40 anos da primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no estado.
