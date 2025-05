Polícia Civil de SP investiga grupo de ódio que planejava ataque em show de Lady Gaga Foto: SSPA Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e a Polícia Civil, por meio do Núcleo... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 10h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h01 ) twitter

Foto: SSPA Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), cumpriram no sábado (3) quatro mandados de busca e apreensão em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Fake Monster. A investigação mira um grupo que disseminava discurso de ódio nas redes sociais e planejava um possível ataque ao show da cantora Lady Gaga, realizado na praia de Copacabana, no mesmo dia.

