Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia Civil de SP registra aumento de denúncias de pedofilia na internet; veja como relatar

Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP chegou a receber em um único dia 50...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP chegou a receber em um único dia 50 chamados; média de ligações ao Disque 100 era de 15 denúncias por mês

Para saber mais sobre como relatar casos de pedofilia na internet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.