Polícia Civil deflagra Operação Car Furtum e esclarece roubo de veículo em Americana Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h26 )

Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, com apoio das Guardas Municipais de Americana e Nova Odessa, resultou no esclarecimento de um roubo de veículo ocorrido na noite desta terça-feira (9), no bairro Catarina Zanaga, em Americana (SP).

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

