Polícia Civil desmantela esquema de tráfico, lavagem de dinheiro e jogos de azar em Americana e Santa Bárbara
Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28) resultou na prisão de um homem de 22 anos e na apreensão de um adolescente de 17, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e jogos de azar. A ação ocorreu simultaneamente em Americana e Santa Bárbara d’Oeste e contou com o apoio de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.
