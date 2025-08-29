Polícia Civil desmantela esquema de tráfico, lavagem de dinheiro e jogos de azar em Americana e Santa Bárbara Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28) resultou na prisão de um homem... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28) resultou na prisão de um homem de 22 anos e na apreensão de um adolescente de 17, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e jogos de azar. A ação ocorreu simultaneamente em Americana e Santa Bárbara d’Oeste e contou com o apoio de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro

Festa em Itupeva celebra os 122 anos da lendária Harley-Davidson

MP e BAEP frustram plano de facção criminosa para assassinar promotor em Campinas