Polícia Civil desmonta ponto de tráfico e apreende mais de 3.800 porções de drogas na Comunidade Portelinha, em Piracicaba

Um dos alvos da operação foi flagrado vendendo entorpecentes no local e, ao ser abordado, tentou se livrar de porções de cocaína jogando-as ao solo. Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um grande volume de drogas na manhã desta quarta-feira (06), na Comunidade Portelinha, em Piracicaba (SP). A ação foi coordenada por equipes da 2ª DISE – DEIC e ocorreu por volta das 10h.

