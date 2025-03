Polícia Civil prende casal suspeito de abusar adolescente em Limeira O caso aconteceu em Limeira no dia 02 de março Na manhã desta segunda-feira (24),... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h45 ) twitter

O caso aconteceu em Limeira no dia 02 de março. Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Civil prendeu um casal suspeito de abusar sexualmente uma adolescente de 12 anos em Limeira. O caso ocorreu na tarde do dia 2 de março, a adolescente, de 12 anos, que morava com sua irmã, de 34 anos, e o cunhado, de 25, teria levado uma amiga, da mesma idade, para dormir na sua casa. Conforme relatos, a amiga teria acordado com o homem já sem as roupas abusando dela. Naquele momento, ela teria gritado e pedido por ajuda, momento em que a sua amiga e a irmã dela acordaram. O caso foi recebido pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) na sexta-feira passada.

