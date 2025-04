Polícia Civil prende especialista em roubo e desbloqueio de celulares em São Paulo O imóvel era utilizado como um “laboratório” para extrair dados dos proprietários A Polícia Civil... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 18h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h48 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como especialista em roubo e desbloqueio de celulares na última segunda-feira (31), em um apartamento no centro de São Paulo. O imóvel, localizado no bairro da República, era utilizado como um “laboratório” para extrair dados dos proprietários, resetar os aparelhos e comercializá-los fora do país.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da prisão no Portal Veloz.

