Polícia Civil prende mulher e resgata 65 animais vítimas de maus-tratos em Pirassununga

Ossos e restos de pelos espalhados pelo chão reforçavam a gravidade do caso  Uma operação...

Ossos e restos de pelos espalhados pelo chão reforçavam a gravidade do caso Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), resultou no resgate de cerca de 65 animais em situação de maus-tratos, na última terça-feira (2), em um sítio localizado na zona rural de Pirassununga (SP).

