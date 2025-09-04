Polícia Civil prende mulher e resgata 65 animais vítimas de maus-tratos em Pirassununga
Ossos e restos de pelos espalhados pelo chão reforçavam a gravidade do caso Uma operação...
Ossos e restos de pelos espalhados pelo chão reforçavam a gravidade do caso Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), resultou no resgate de cerca de 65 animais em situação de maus-tratos, na última terça-feira (2), em um sítio localizado na zona rural de Pirassununga (SP).
Ossos e restos de pelos espalhados pelo chão reforçavam a gravidade do caso Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), resultou no resgate de cerca de 65 animais em situação de maus-tratos, na última terça-feira (2), em um sítio localizado na zona rural de Pirassununga (SP).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa triste realidade enfrentada pelos animais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa triste realidade enfrentada pelos animais.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: