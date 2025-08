Polícia de SP mira quadrilha que lucrava R$ 25 mi com falsificação de anabolizantes e emagrecedores Foto: Governo de SPOperação cumpre mais de 100 mandados contra acusados de envolvimento no caso... Portal Veloz|Do R7 05/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPOperação cumpre mais de 100 mandados contra acusados de envolvimento no caso em SP e mais 11 estados A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), uma operação contra uma organização criminosa envolvida em falsificação de medicamentos, entre anabolizantes e emagrecedores. No total, são cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e outros 35 de prisão, tanto no território paulista quanto em outros 11 estados.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Mulheres são maioria em atendimentos por depressão e ansiedade em Limeira, segundo Prefeitura

Dafyne Presentes inaugura loja no Limeira Shopping

Após recesso, Everton Ferreira fala sobre saúde, estrutura do SAMU e destino do Horto Florestal em entrevista ao Portal Veloz