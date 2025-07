Polícia de SP prende homem envolvido em tentativa de sequestro de senador em 2023 Foto: Governo de SPPoliciais do Comandos e Operações Especiais, do 4° Batalhão de Polícia de... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Governo de SPPoliciais do Comandos e Operações Especiais, do 4° Batalhão de Polícia de Choque da PM de São Paulo, prenderam nesta segunda-feira (7) um homem investigado pelo envolvimento na tentativa de sequestro do senador Sergio Moro, em 2023. A abordagem aconteceu durante patrulhamento dos militares pela cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Ao consultar a identidade do homem, constatou-se que ele estava foragido da Justiça. Com ele, havia dois aparelhos celulares e cerca de R$ 4 mil em espécie.

Para mais detalhes sobre essa prisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Limeirenses enfrentam neblina e frio abaixo dos 10 °C na manhã desta terça (8)

Hospital Estadual Sumaré terá nova gestora para fortalecer atendimento público na região

Mundial: Fluminense busca classificação histórica para final contra o Chelsea