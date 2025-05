Polícia faz ação para prender 22 suspeitos de integrar facção Tomaz Silva/Agência Brasil A Polícia Civil faz, nesta terça-feira (13), uma operação em quatro estados... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h07 ) twitter

Portal Veloz

A Polícia Civil faz, nesta terça-feira (13), uma operação em quatro estados para prender suspeitos de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. Além do Rio, a ação está sendo realizada nos estados de São Paulo, Rondônia e Mato Grosso, com apoio das polícias locais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a operação e seus desdobramentos!

