Polícia Militar apreende 8 kg de maconha no Jardim Cervezão, em Rio Claro Questionado, o indivíduo acabou revelando o endereço onde mantinha o restante da droga Na tarde... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h18 )

Questionado, o indivíduo acabou revelando o endereço onde mantinha o restante da droga. Na tarde da última terça-feira (5), uma ação da Força Tática do 37º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 8 kg de maconha no bairro Jardim Cervezão, em Rio Claro, interior de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

