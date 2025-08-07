Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Polícia Militar apreende 8 kg de maconha no Jardim Cervezão, em Rio Claro

Questionado, o indivíduo acabou revelando o endereço onde mantinha o restante da droga  Na tarde...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Questionado, o indivíduo acabou revelando o endereço onde mantinha o restante da droga. Na tarde da última terça-feira (5), uma ação da Força Tática do 37º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 8 kg de maconha no bairro Jardim Cervezão, em Rio Claro, interior de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.