Polícia Militar apreende adolescentes e prende homem por tráfico próximo ao Lago da Fé em Hortolândia Na noite desta terça-feira (29), a Polícia Militar (PM) de Hortolândia (SP) apreendeu dois adolescentes... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 09h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na noite desta terça-feira (29), a Polícia Militar (PM) de Hortolândia (SP) apreendeu dois adolescentes e prendeu um homem suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu nas proximidades do Lago da Fé, no Jardim Novo Cambuí, durante patrulhamento de rotina das equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM>.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Veja como ficam os serviços públicos municipais de Sorocaba no feriado do Dia do Trabalho

Aposta feita em Campinas leva prêmio de R$ 7,8 milhões na Quina

Campinas inicia Operação Inverno 2025 com foco em proteção à população em situação de rua