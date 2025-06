Polícia Militar fecha desmanche clandestino de motos em Osasco após denúncia anônima A ação foi conduzida por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano Um desmanche... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h36 ) twitter

A ação foi conduzida por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Um desmanche clandestino de motocicletas foi fechado na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Presidente Altino, em Osasco (SP). A ação foi conduzida por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia – 181.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

