Polícia Militar flagra grupo com material para pichação e drogas em prédio em construção Os envolvidos confessaram a intenção de pichar o prédio Uma equipe do Comando Grupo Patrulha... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Os envolvidos confessaram a intenção de pichar o prédio Uma equipe do Comando Grupo Patrulha da Polícia Militar, composta pelo 2° Sgt PM Marcelo, Cb PM Porto e Sd PM Madeira, prendeu cinco pessoas na madrugada deste domingo (17) após receber denúncia de furto em andamento na Rua Doná Eliza Sthalberg.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Câmara de Limeira aprova quatro projetos e discute 22 requerimentos em sessão ordinária

EUA qualificam Moraes como “tóxico” e reforçam advertência internacional

Governo Tarcísio encerra distribuição de chips gratuitos a alunos e professores da rede estadual