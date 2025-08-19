Polícia Militar flagra grupo com material para pichação e drogas em prédio em construção
Os envolvidos confessaram a intenção de pichar o prédio Uma equipe do Comando Grupo Patrulha...
Os envolvidos confessaram a intenção de pichar o prédio Uma equipe do Comando Grupo Patrulha da Polícia Militar, composta pelo 2° Sgt PM Marcelo, Cb PM Porto e Sd PM Madeira, prendeu cinco pessoas na madrugada deste domingo (17) após receber denúncia de furto em andamento na Rua Doná Eliza Sthalberg.
Os envolvidos confessaram a intenção de pichar o prédio Uma equipe do Comando Grupo Patrulha da Polícia Militar, composta pelo 2° Sgt PM Marcelo, Cb PM Porto e Sd PM Madeira, prendeu cinco pessoas na madrugada deste domingo (17) após receber denúncia de furto em andamento na Rua Doná Eliza Sthalberg.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: