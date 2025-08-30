Logo R7.com
Polícia Militar realiza Operação “Impacto – Hércules” em Limeira e região

Ação começou à tarde e segue em andamento até a noite deste sábado (30)  A...

Portal Veloz|Do R7

Ação começou à tarde e segue em andamento até a noite deste sábado (30) A Polícia Militar deu início, por volta das 15h deste sábado (30), à Operação “Impacto – Hércules”, em Limeira, com reforço no policiamento e foco no combate à criminalidade, especialmente em crimes cometidos com uso de motocicletas. Até as 20h10, a operação segue em andamento em diferentes pontos da cidade e também em municípios da região.

