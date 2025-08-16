Polícia Militar Rodoviária recupera caminhão roubado após perseguição em Itatiba A perseguição se estendeu até a estrada municipal, onde o criminoso abandonou o caminhão em... Portal Veloz|Do R7 16/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A perseguição se estendeu até a estrada municipal, onde o criminoso abandonou o caminhão em um aceiro no mato e tentou escapar a pé.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Motociclista é preso após colisão com viatura da GCM em Limeira

Integrante de facção criminosa é preso em Paraguaçu Paulista

Trump diz que cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ‘não se sustenta’ e foca em fim da guerra